بايرن ميونخ على أعتاب ضمّ الهولندي ماتياس دي ليخت.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بات نادي بايرن ميونخ الألماني على أعتاب ضمّ المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصفقة ستكلف خزائن بطل الدوري الألماني بشكل إجمالي 80 مليون يورو (81 مليون دولار)، وستكون لمدة 5 أعوام، حتّى 2027.

وذكرت شبكة "يورو سبورت" أن يوفنتوس وافق على عرض بايرن ميونيخ وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع تويتر: "سوف يطير ماتياس دي ليخت إلى ميونخ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد كلاعب جديد في بايرن".

وأضاف فابريزيو: "الصفقة سارية حتّى يونيو 2027، الناديان يوقعان على الأوراق اليوم، قيمة الصفقة 80 مليون يورو".

ويُعتبر دي ليخت رابع صفقات بايرن ميونخ، هذا الصيف، إذ سبق وأن أعلن البافاري عن استقدام كلّ من: السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي والهولندي ريان غرافينبيرش.

يبلغ المدافع دي ليخت من العمر 22 عامًا، ويرتبط بعقدٍ مع نادي يوفنتوس يمتد حتّى يونيو/ حزيران 2024.

وانضمّ دي ليخت إلى يوفنتوس عام 2019، قادمًا من أياكس الهولندي، ولعب 117 مباراة مع الفريق، سجّل من خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

على الصعيد الدولي، لعب دي ليخت 38 مباراة دولية مع منتخب هولندا، أحرز خلالها هدفين.