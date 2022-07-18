الرحلة مستمرة.. بطل إيطاليا يجدد للأربعيني زلاتان إبراهيموفيتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ايه سي ميلان، الإثنين، تجديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لموسم إضافي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2023.

وأصدر ميلان بيانًا رسميًا، قال فيه: "يسر نادي ميلان أن يعلن أنّه أبرم اتفاقاً بشأن زلاتان إبراهيموفيتش، وقع المهاجم السويدي عقدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2023".

وأوضح النادي: "سيستمر إبراهيموفيتش في ارتداء قميص الروسونيري، رقم 11".

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، أن إبراهيموفيتش وافق على خفض راتبه من أجل التجديد، ليتلقى 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار)، إلى جانب الإضافات.

وخضع إبراهيموفيتش لعملية جراحية في الركبة منذ شهرين، سيغيب على أثرها لمدة 6 أو 7 أشهر، ليتأكد غيابه عن الجولات الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وسيغيب زلاتان عن مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، نسخة 2023، وهي البطولة التي لم يتمكن من تسجيل أي هدف خلالها منذ عام 2016.

ساهم إبراهيموفيتش في تتويج ميلان بلقب "الكالتشيو" في الموسم الماضي، للمرة التاسعة عشر في تاريخ النادي، وبعد غياب دام 11 عامًا.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بعد أن لعب للفريق بين عامي 2010 و 2012.

خاض زلاتان 27 مباراة مع ميلان، في الموسم الفائت، سجّل من خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

يذكر أن إبراهيموفيتش سيكمل عامه الـ 41 في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ورُغم ذلك أراد الطرفان استمرار الرحلة معًا، في منافسات الموسم المقبل.