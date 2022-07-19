ديبالا يقترب من روما الإيطالي.. ما تفاصيل الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، من الانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي، في صفقة انتقال مجانية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن روما يعمل على التوقيع مع ديبالا، لمدة 3 سنوات وحتى 2025، إذ يُعتبر اللاعب أولوية لمدرب الفريق جوزيه مورينيو، هذا الصيف.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "باولو ديبالا إلى روما، الاتفاق الكامل ساري المفعول على عقد مدته 3 سنوات، حتى 2025، كلاعب حر"، وأضاف: "جوزيه مورينيو كان العامل الرئيسي، اتصل بديبالا لشرح المشروع، وجميع المستندات قيد الإعداد لإتمام الصفقة".

وسيصبح باولو ديبالا رابع صفقة لنادي روما، هذا الصيف، بعد لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش والمدافع زكي شيليك والحارس مايل سفيلار.

وانتهى عقد ديبالا مع يوفنتوس 30 يونيو/ حزيران الماضي، وقضى مع الفريق 7 مواسم، إذ انضم إليه عام 2015، قادما من نادي باليرمو.

ولعب ديبالا (28 عاماً) 293 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 115 هدفا، وصنع 47 آخرين.

وتوج ديبالا رفقة يوفنتوس بـ12 لقبا، وهم: الدوري الإيطالي (5 مرات) وكأس إيطاليا (4 مرات) والسوبر الإيطالي (3 مرات).