دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توّج منتخب مصر بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، نسخة 2022، للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر، في المباراة النهائية بنتيجة 27/35.

وحافظ الفراعنة على لقب كأس أمم أفريقيا، إذ سبق وأن توّجوا باللقب، في النسخة الماضية 2020.

وحسم منتخب مصر تأهله لبطولة كأس العالم 2023، كبطل لقارة أفريقيا، وسيقع في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وكرواتيا.

وتفاعل رياضيون وإعلاميون ومغردون مع إنجاز الفراعنة، إذ أشاروا إلى أهمية ما صنعه الفريق، وتأثيره على الرياضة المصرية.

وقال لاعب كرة القدم محمود حسن "تريزيجيه" عبر حسابه في تويتر: "‏ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز ببطولة إفريقيا".

الف مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز ببطولة افريقيا ❤️🇪🇬 https://t.co/E4tUXSTwxV

وكتب المحلل خالد بيومي: "‏مبروك لمنتخبنا لليد بطولة إفريقيا أبطال دائما وننتظر لقب عالمي بإذن الله مبروك لمصر ولكل مسؤولي كرة اليد في مصر".

مبروك لمنتخبنا لليد بطولة افريقيا ابطال دائما وننتظر لقب عالمي باذن الله مبروك لمصر ولكل مسئولي كرة اليد في مصر 🇪🇬

وغرّد الإعلامي كريم رمزي: "‏كرة اليد لازم تبقى اللعبة الشعبية الأولى في مصر .. حاجة تفرح بتتفرج وأنت منشكح على طول .. لا مخضوض من منافس ولا قلقان من مستقبل، كواليتي لاعيبة كلهم حاجة عظمة.. مشرفنا طول الوقت.. مبروك لأبطالنا".

كرة اليد لازم تبقى اللعبة الشعبية الأولى في مصر .. حاجة تفرح بتتفرج وانت منشكح على طول .. لا مخضوض من منافس ولا قلقان من مستقبل ، كواليتي لاعيبة كلهم حاجة عظمة.. مشرفنا طول الوقت.. مبروك لأبطالنا.. مبروك زي امبارح والنهاردة وبكرة ان شاء الله https://t.co/OllofbAgGA

وقال الناقد الرياضي عمرو الجرزاوي: "‏منتخب كرة اليد مشرفنا دايمًا مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد".