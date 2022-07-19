أراد اللعب مجددًا تحت قيادة أرتيتا.. أرسنال يقترب من ضم زينشينكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب نادي أرسنال الإنجليزي من ضم الأوكراني أولكساندر زينشينكو إلى صفوفه، قادما من نادي مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار). ويمتد التعاقد 4 سنوات حتى 2026.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، في حسابه عبر تويتر: "يقوم أرسنال بالفعل بإعداد العقود الرسمية، ثم تحديد موعد لإجراء فحوصات طبية لأولكساندر زينشينكو".

وأضاف فابريزيو: "الاتفاق ساري المفعول مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، اللاعب سعيد بالعمل مرة أخرى مع أرتيتا".

وأراد المدافع الأوكراني زينشينكو اللعب مجددًا تحت قيادة ميكيل أرتيتا، إذ سبق وأن عملا معًا في نادي مانشستر سيتي.

تُعتبر صفقة زينشينكو هي الثانية لأرسنال من صفوف السيتي، خلال الصيف الحالي، إذ أعلن الجانرز، منذ أسابيع، عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس.

ويبلغ الظهير الأيسر زينشينكو من العمر 25 عامًا، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتّى يونيو/ حزيران 2024 مع السيتي.

انضمّ زينشينكو إلى مانشستر سيتي عام 2016، ولعب 127 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفان وصنع 12 آخرين.

