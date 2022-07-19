"لاعب عظيم ومؤثر للغاية".. مدرب وست هام الإنجليزي يُشيد بصلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد ديفيد مويس، المدير الفني لنادي وست هام الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، مُشيرًا إلى أنه من الصعب تقبل فكرة تجديد عقده مع نادي ليفربول.

وقال ديفيد مويس لبرنامج "ريمونتادا" على قناة المحور: "من الطبيعي أن تستغرق المفاوضات بين محمد صلاح وليفربول وقتاً طويلاً، من أجل تجديد العقد".

وأضاف مويس: "محمد صلاح لاعب عظيم ومؤثر في نادي ليفربول".

وتابع ديفيد مويس: "كمدرب سابق لفريق إيفرتون وكذلك لمانشستر يونايتد، من الصعب عليّ تقبل تجديد عقد صلاح مع ليفربول".

وأكمل مويس: "لكن بالطبع هو لاعب عظيم ومؤثر للغاية مع فريقه، من الجيد بقائه، ومن الجيد لليفربول الحفاظ عليه".

وتحدّث ديفيد مويس عن المصري الآخر، إبراهيم سعيد، الذي قضى فترة زمنية قصيرة تحت قيادته، في نادي إيفرتون الإنجليزي عام 2003.

وقال مويس: "‏أتذكر إبراهيم سعيد، ولكنه لم يقض وقتاً طويلاً في إيفرتون أثناء قيادتي للفريق، ولكن انضمامه لإيفرتون يعني أنّه كان لاعباً جيداً".

يذكر أن محمد صلاح قد جدّد عقده مع ليفربول، منذ أسابيع، ليستمر مع الريدز الّذي انضم إليه عام 2017.

وخاض صلاح 254 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 158 هدفاً وصنع 58 آخرين.