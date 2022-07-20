"صدمة" في دورتموند بشأن الوافد الجديد سيباستيان هالر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إصابة مهاجمه الجديد العاجي سيباستيان هالر بورم في الخصية، ليخسر جهوده في المرحلة المقبلة، قبل أن يخوض أي مباراة رسمية بألوان الفريق.

وأصدر النادي بيانا، قال فيه: "اضطر سيباستيان هالر إلى مغادرة المعسكر التدريبي للنادي في سويسرا بسبب المرض، وعاد بالفعل إلى دورتموند"، وأضاف: "اشتكى هالر من أنه ليس على ما يرام بعد التدريبات، التي أجريت صباح الاثنين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف ورم في الخصيتين بشكل مؤكد، وسيتم خلال الأيام المقبلة إجراء فحوصات أخرى في مركز طبي متخصص".

واختتم النادي بيانه بقوله: "يطلب بوروسيا دورتموند احترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة، بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سيتمّ الإبلاغ عنها بعد التشاور مع اللاعب".

وقال المدير الرياضي للنادي سيباستيان كيل، عن مرض هالر: "جاءت هذه الأخبار بمثابة صدمة لهالر ولنا جميعا".

وأضاف: "تتمنى عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها الشفاء التام له في أقرب وقت ممكن، سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".

وانضم سيباستيان هالر (28 عاماً) إلى صفوف بوروسيا دورتموند، هذا الصيف، قادما من أياكس الهولندي، لتعويض رحيل النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي.