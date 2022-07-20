رونالدو يكشف أفضل لحظاته في كأس العالم ويتحدث عن نيمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على شائعات ربطت فريقه باللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وزعمت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر سيتي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا، إلا أن السيتي ردّ على العرض الفرنسي بالرفض.

وقال غوارديولا لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "هذه المعلومة غير صحيحة، نيمار لاعب خيالي، وعلى ما أعلم هو شخص لطيف للغاية، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة".

وأضاف غوارديولا: "في كل مرة وخلال الميركاتو الصيفي يربطون اسم مانشستر سيتي بشراء 150 لاعبًا".

نجح مانشستر سيتي في إبرام 4 صفقات هذا الصيف، وذلك عن طريق التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي كالفين فيليبس، والأرجنتيني جوليان ألفاريز والألماني ستيفان أورتيغا.

يذكر أن البرازيلي نيمار انضمّ لباريس عام 2017، ولعب 92 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 69 هدفًا، وتوّج بأربعة ألقاب في بطولة الدوري الفرنسي.