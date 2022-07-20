دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعتبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أبرز المُرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022.

وأعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، الأربعاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، الّتي ضمّت 3 لاعبين: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ومواطنه إدوارد ميندي.

ويُقام حفل الجوائز في المغرب الخميس 21 يوليو/ تمّوز الجاري، بعد غياب في العامين الماضيين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويطمح صلاح ليكون في وصافة اللاعبين الأكثر تتويجاً بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، إذ تفصله جائزة واحدة عن الوصافة، بعد أن حقّق الجائزة في مرتين، عامي 2017 و 2018.

ويعتلي الكاميروني صامويل إيتو صدارة الأكثر حصداً للجائزة بـ 4 مرات، بالتساوي مع الإيفواري يايا توريه الّذي ظفر بالجائزة في 4 نسخ متتالية، بين عامي 2011 و 2014.

يقع في وصافة الترتيب الليبيري جورج وياه والغاني عبيدي بيليه، إذ حقّقا الجائزة ثلاث مرات.

ومرّ محمد صلاح بعام جيد على مستوى الأرقام، مما يؤهله للظفر بجائزة أفضل لاعب أفريقي، نسخة 2022.

وتوّج صلاح بجوائز فردية عدّة خلال عام 2022، أبرزها: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، لاعب العام في نادي ليفربول.

حقّق صلاح جائزة الحذاء الذهبي بـ 23 هدفاً، وجائزة أفضل صانع ألعاب بصناعته لـ 13 هدفاً، في مسابقة (البريميرليغ) للموسم الفائت، وتوّج رفقة ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.