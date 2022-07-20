تركي آل الشيخ حزين على رونالدو: يتسابقون على رفضه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن "حزنه" بسبب الوضع الذي يمر به اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب ما وصفه بـ"تسابق الأندية" لرفض التعاقد معه.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل الاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل ... الأنديه تتسابق على رفضه".

وأضاف مالك نداي ألميريا قائلا في التغريدة نفسها: "على كريستيانو حفظ ماء الوجه وانهاء تعاقد كبير قريباً ... بداية اخطائه انتقاله من الريال من الأساس"، حسب رأيه.

وختم تركي آل الشيخ تغريدته بالقول: "هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة"، حسب قوله.

حزين ان يكون نهاية واحد من أفضل الاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل ... الانديه تتسابق على رفضه ! على كرستيانو حفظ ماء الوجه وانهاء تعاقد كبير قريباً ... بداية اخطاءه انتقاله من الريال من الاساس 🤷🏻‍♂️ هذا رائي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكره 🙏🏻 https://t.co/NGFlTUloU2

وكان قد أعرب اللاعب البرتغالي عن رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد في الصيف الحالي لكن وكيل أعماله خورخي مينديز لم ينجح بتوفير وجهة مناسبة لرونالدو الذي يريد أن يلعب دوري أبطال أوروبا.

ورفض نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع "صاروخ ماديرا" بسبب عدم مناسبته لـ"فلسفة النادي" في حين ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان أيضا رفض عرض مينديز لضم اللاعب.

وكان قد اختفى رونالدو عن الأنظار لمدة 12 يوما وغاب عن وسائل التواصل الاجتماعي وبقي مكانه غير معروف، حسبما أكدت مصادر برتغالية لـCNN، قبل أن يظهر بمنشور في 14 يوليو/تموز الجاري وهو يتدرب وكتب فيه: "عمل شاق".