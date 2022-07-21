قمة مرتقبة.. ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي الأهلي والزمالك، مساء يوم الخميس، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر، لموسم 2021/2020.

وحجز المارد الأحمر (الأهلي) مكانه في المباراة النهائية عقب تغلبه على بتروجيت بثنائية، في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز الفارس الأبيض (الزمالك) نظيره أسوان بهدفين لواحد.

وستكون المواجهة هي الـ 32، في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة كأس مصر، إذ سبق وأن التقيا في 31 مباراة، فاز الأهلي في 16 مقابل فوز الزمالك في 10، وسيطرت نتيجة التعادل على 5 مباريات.

وحقق الأهلي لقب البطولة على حساب الزمالك عام 2007، بعد فوزه في النهائي بنتيجة 3/4.

وحصد الزمالك لقب الكأس من أمام الأهلي عام 2016، بعد انتصاره في المشهد الختامي بثلاثة أهداف لواحد.

ويعتلي الأهلي صدارة سجل أبطال كأس مصر، إذ ظفر باللقب 37 مرة، يليه الزمالك بـ 27 لقبا.

يذكر أن الاتحاد المصري أعلن عن تكليف طاقم تحكيم أجنبي، للقمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، لتكون المباراة بإدارة الحكم البولندي سيمون مارسينياك.