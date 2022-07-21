بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي.. هالاند يستخدم عبارة "إن شاء الله"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استخدم نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، عبارة "إن شاء الله" في إطار رده على تغريدة هنأته بعيد ميلاده.

ونشر حساب "City Xtra" تغريدة على موقع تويتر هنأ فيها اللاعب النرويجي بعيد ميلاده الـ22.

ورد المهاجم الذي انتقل هذا الصيف إلى السيتي بالقول: "شكرا، المباراة الافتتاحية ستكون ضد بايرن إن شاء الله"، على حد قوله.

Thanks! Debut vs Bayern Inshallah 🙌🏻 https://t.co/iH6SoWljqJ

وكان قد كسر النادي الإنجليزي المملوك إماراتيا الشرط الجزائي الذي وضعه دورتموند الألماني للتعاقد مع هالاند بقيمة 60 مليون يورو (60 مليون دولار حاليا) بالإضافة إلى العمولات.

يبلغ أجر اللاعب النرويجي 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (450 ألف دولار تقريبا) وهو مبلغ مواز لأجر النجم البلجيكي في الفريق، كيفن دي بروين.

ومن المنتظر أن يواجه السيتي بايرن ميونخ الألماني في مباراة ودية في 24 يوليو/تموز الجاري، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل.