دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف البرتغالي روي فيتوريا عن سبب موافقته على تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرا إلى أنه تواصل مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال فيتوريا، لوسائل الإعلام في مصر خلال تقديمه كمدربٍ للفراعنة، يوم الأربعاء: "سعيد للغاية بوجودي هنا، التحدي الكبير لي هو تواجدي في بلد كبير يحب ويتنفس كرة القدم"، حسب قوله.

وأضاف روي فيتوريا: "‏من النهارده أنا مصري زيكم، وسأحتاج لكل المصريين خلفي"، حسب تعبيره.

وتابع: "بعد أن عملت في الكثير من الأندية ولأنني أفكر في مشروع للمستقبل وافقت على تدريب منتخب مصر، خاصة أنني لازلت مدرباً شابا".

وأكمل المدير الفني للفراعنة: "‏عندما قال لي حازم إمام أن مشروع منتخب مصر مدعوم من 100 مليون مصري وافقت على الفور".

وتابع: "‏أنا الداعم الأول لكل اللاعبين المصريين"، وأكد أن اللاعب المصري "يمتلك مهارة كبيرة"، وأردف: "‏كمدرب أحتاج أن يكون معي مجموعة قوية من اللاعبين، منتخبات أفريقيا لديها الكثير من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولكن لاعبينا معظمهم من الدوري، يجب أن نعمل على ذلك لنقلل الفارق بين اللاعب الذي يلعب داخل بلاده واللاعب المحترف".

عن تواصله مع محمد صلاح، قال فيتوريا: "‏لا أريد الحديث عن لاعب بعينه ولكن نعم بالفعل تواصلت معه، وما دار بيننا لن أكشف عنه".

وقال: "‏أحترم اللعب الجماعي وجميع اللاعبين في المنتخب، محمد صلاح لاعب مشهور وهو الأفضل في العالم، ولكن نحن سنحاول أن نصنع صلاح جديد في مصر"، حسب تعبيره.

يذكر أن الاتحاد المصري أعلن عن تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لمنتخب مصر، لمدة 4 سنوات، حتى عام 2026، وستكون المواجهة الأولى للفراعنة تحت قيادته أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا.