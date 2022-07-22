دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني عن نجاح إتمام ثاني رافعة اقتصادية عبر بيع 15% من إيرادات حقوق البث على مدار الـ25 عاما القادمة لشركة "Sixth Street" وهي الشركة نفسها التي كانت قد اشترت 10% من حقوق بث مباريات الفريق في الدوري الإسباني أواخر يونيو/حزيران الماضي.

ونشر النادي الكتالوني بيانا قال فيه: "يعلن نادي برشلونة اليوم عن استثمار جديد لـSixth Street وهي شركة تملك استثمارات استراتيجية ولديها خبرة كبيرة في مجال الرياضة والإعلام حول العالم، وهو ما يتبع الإعلان السابق للشركة عن الاستحواذ على 10% من حقوق بث مباريات الفريق في الدوري الإسباني".

وتابع برشلونة قائلا في بيانه: "وبعملية البيع الثانية، يكون برشلونة قد باع 15% إضافية من حقوق بث مباريات الفريق في الدوري الإسباني، وبالمحصلة، ستحصل Sixth Street على 25% من مجمل حقوق بث مباريات الفريق في الدوري على مدار 25 عاما قادما".

من جانبها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني أن القيمة المحتملة لهذه الصفقة ستبلغ 315 مليون يورو (315 مليون دولار) في حين بلغت قيمة الصفقة الأولى 207.5 مليون يورو حسبما أعلن النادي آنذاك.

ورغم تقارير الصحافة الكتالونية، إلا أن برشلونة لم يُعلن عن قيمة الصفقة هذه المرة على عكس الصفقة الأولى، ما يفسره مراقبون على أنه كان دفعة معنوية للفريق وتطمينا للجماهير قبل إقفال العام المالي في 30 يونيو/حزيران الماضي.

ومن المحتمل أن تتيح هذه الصفقة حرية حركة أكبر لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي، إذ يصارع الفريق مع نادي تشيلسي الإنجليزي على ضم المدافع الفرنسي لنادي إشبيلية، جول كوندي.

يذكر أن النادي الكتالوني كان قد أبرم 4 صفقات كبرى حتى اللحظة، إذ ضم كلا من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مقابل 50 مليون يورو، والبرازيلي رافينيا مقابل 72 مليون يورو، الإيفواري فرانك كيسيي والدنماركي أندرياس كريستنسن بصفقتي انتقال حر.