عمرو أديب ينتقد سيد عبدالحفيظ بغضب: "إنت جواك السواد ده؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الإعلامي المصري، عمرو أديب، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، بسبب عدم مروره بالممر الشرفي بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس.

وقال أديب عبر برنامج "الحكاية": "سيد عبدالحفيظ... بغضب... ايه الي انت عملتو مبارح يا سيد! ده انت مدير كورة في نادي كبير... الحركة الي انت عملتها مبارح وانت ما مشيتش في ممر الشرف ومشيت برا ممر الشرف... حركة بلدي... حركة مفيهاش أي أخلاق رياضية".

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "يا راجل هو جوا ممر الشرف دول كانوا عايزين منك إيه؟ بيسقفولك بيحيوك... ابتدينا نشوف الحركات الشيك الحركات الحلوة... إنما سيد عبدالحفيظ لا.. قرر يعمل حاجة لو لاعب عندو عملها كان لازم هو يعاقبو... أنما مين ح يعاقب سيد عبدالحفيظ؟".

وتابع أديب قائلا: "سيد.. انت مدير كورة.. ده انت الي لازم تعلم اللعيبة القدوة... انت لازم تكون قدوة... سيد يا سيد... انت جواك السواد ده؟ انت ليه Bad loser؟ متخسر يا أخي... في ناس في الأهلي... مبتعرفش تخسر... هو يأبى: أنا مخسرش... أنا مدخلش في الممر... أنا سيد عبدالحفيظ... أنا نادي القرن... انت لازم تكون نموذج"، حسب قوله.

عمرو اديب: ايه اللي عمله سيد عبدالحفيظ امبارح؟ .. حركة بلدي ومفيهوش اخلاق رياضية.. ايه السواد ده تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/LRBdRrUIQR #الحكاية #MBCMASR https://t.co/vSYOZ9CJYC

ودعا الإعلامي المصري رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لمعاقبة مدير الكرة لديه، ودعا وزارة الرياضة لفرض غرامة على سيد عبدالحفيظ.

ولم يدخل مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى الممر الشرفي الذي قام به لاعبو الزمالك للأهلي بعد فوزهم بلقب كأس مصر كما أنه لم يستلم ميداليته بعد المباراة، ما أثار ردود فعل واسعة على مدار اليومين الماضيين.