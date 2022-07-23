دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجدّد الصراع بين برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يتنافس الفريقان على ضمّ المدافع الفرنسي جيوليس كوندي، لاعب إشبيلية.

وتتضارب الأنباء المتداولة حول مستقبل كوندي، إذ أكدت تقارير صحفية اقتراب تشيلسي من ضمّ اللاعب، فيما ذكرت تقارير أخرى أن كوندي يُريد الانتقال لصفوف برشلونة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في تويتر: "تواصل تشيلسي مع إشبيلية لحسم صفقة كوندي، الصفقة ستكون لمدة 5 سنوات، بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني".

وأوضح فابريزيو: "تشيلسي ينتظر موافقة إشبيلية، لتجنب محاولات جديدة من برشلونة للدخول على خط المفاوضات".

وكتب الصحفي جيرارد روميرو المُقرب من الفريق الكتالوني: "صباح السبت، توصل برشلونة وإشبيلية إلى اتفاق مبدئي على جول كوندي، انتهت العملية بنسبة 99%، باستثناء وقوع كارثة في الساعات المقبلة".

وسبق وأن تنافس برشلونة وتشيلسي على ضمّ اللاعب البرازيلي رافينيا، خلال الصيف الحالي، إلّا أن الفريق الكتالوني هو من نجح في التوقيع معه، قادماً من نادي ليدز يونايتد.

ويبلغ كوندي من العمر 23 عاماً، ويرتبط بعقدٍ مع إشبيلية حتّى يونيو/ حزيران 2024.

انضمّ كوندي إلى الفريق الأندلسي في يوليو/ تمّوز 2019، ولعب 44 مباراة، في الموسم الماضي، سجّل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفاً واحداً.

على الصعيد الدولي، ظهر كوندي مع منتخب فرنسا للمرة الأولى عام 2021، ولعب إلى الآن 11 مباراة دولية.