بينهم ليفاندوفسكي وتشواميني.. 7 لاعبين لأول مرة في الكلاسيكو الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي قطبا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، في الساعات الأولى من صباح الأحد، الموافق 24 يوليو/ تمّوز الجاري، على أرضية ملعب "أليجانت"، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيظهر سبعة لاعبين في الكلاسيكو الإسباني للمرة الأولى، ومنذ بداية مسيرتهم، عقب انضمامهم لصفوف برشلونة وريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيحضر من جانب الفريق الكتالوني كلّ من: روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وكيسيي وكريستنسن وبابلو توري، فيما سيحضر من جانب الميرينجي لاعبان اثنان، هما: أوريلين تشواميني وأنطونيو روديغر.

ويُعتبر كلاسيكو الغد هو اللقاء الثاني لبرشلونة، خلال رحلة الاستعداد للموسم الجديد في أمريكا، إذ سبق وأن تغلّب ودّياً على إنتر ميامي الأمريكي بسداسية.

ويستهل ريال مدريد استعداداته بلقاء غريمه الأزلي برشلونة، ثمّ يواجه كلوب أمريكا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي.

اجتمع برشلونة وريال مدريد في 33 مناسبة ودّية، فاز الفريق الكتالوني في 19 مباراة مقابل فوز الميرينجي في 4، وسيطرت نتيجة التعادل على 10 مباريات.

وتمكّن برشلونة من إحراز 83 هدفاً، فيما سجّل ريال مدريد 43 هدفاً.

,تعود آخر مباراة ودّية بين الفريقين إلى عام 2017، في الولايات المتحدة، وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2/3.