"هتوحشنا يا تاريخ".. لاعبو الزمالك يودّعون طارق حامد برسائل مؤثرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع لاعبو نادي الزمالك زميلهم في الفريق طارق حامد، بعد تأكيد رحيله عن صفوف الفارس الأبيض، وأنباء اقترابه من الانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي.

ونشر لاعبو الزمالك رسائل مؤثرة على خاصية "ستوري" في موقع إنستغرام، ودّعوا من خلالها طارق حامد وتمنوا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.

وقال اللاعب حسام أشرف: "من أنضف الشخصيات اللي اتعاملت واتعلمت منها، حاجات كتير اووي في الكورة وبره الكورة، هتوحشنا يا تاريخ".

وكتب اللاعب أحمد سيد زيزو: "أخويا الكبير، أكيد أنت عارف هتوحشني قد إيه، لكن أتمنالك التوفيق في خطوتك الجاية وأنا عارف إنك هتكسر الدنيا، حبيبي يا مسمار".

وقال اللاعب سيف جعفر: "مش هتكلم كتير لأن أنت يا مسمار إنسان عظيم ونظيف اوي ومن أنظف الناس اللي شفتها بحياتي، اتعلمت منك بالكورة بشكرك علي كل حاجة وأتمنالك التوفيق والسعادة في المستقبل وهتوحشني أوي".

وكان مسؤولو نادي الزمالك أعلنوا عدم تجديد عقد طارق حامد، ثمّ أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب في طريقه للانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودية، لمدة موسمين.

وانضمّ طارق حامد إلى الزمالك عام 2014، ولعب معه 284 مباراة، سجّل خلالها 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

تُوج طارق حامد (33 عامًا) مع الزمالك بعشرة ألقاب، وهي: الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، الدوري المصري (مرتان) وكأس مصر (5 مرات) والسوبر المحلي.