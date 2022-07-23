دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه نادي الزمالك، السبت، رسالة وداع إلى اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال الزمالك عبر حسابه في تويتر: "بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضًا امتدادًا لشيء آخر أكثر جمالاً".

وأضاف النادي: "ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق، لكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتدًا".

وأكمل النادي: "شكرًا بن شرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة".

بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضاً امتداد لشيء آخر أكثر جمالاً. ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد. 🤍🏹 شكراً بن شرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة. 🙏 https://t.co/eEXJX2jitX

كان أشرف بن شرقي أعلن نهاية مشواره مع الزمالك، بعد ساعات قليلة من تتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

وكتب بن شرقي حينها، عبر حسابه في فيسبوك: "شكرًا الزمالك، شكرًا إدارة الزمالك، شكرًا لاعبي الزمالك، شكرًا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرًا كثيرًا جمهور الزمالك".

وواصل بن شرقي: "كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح لم أشعر فيها أبدًا أنني غريب وأجنبي، بل أحد أبناء الدار الأبرار، لكن هذه سُنة الحياة، وداعًا لكم جميعًا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني، عاش الزمالك".

وانضمّ أشرف بن شرقي إلى الزمالك عام 2019، لعب 109 مباراة مع الفارس الأبيض، سجّل خلالها 41 هدفاً وصنع 28 آخرين.

وحصد بن شرقي (27 عامًا) رفقة الزمالك 5 ألقاب، هي: الدوري المصري وكأس مصر (مرتان)، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي.

يذكر أن بن شرقي أضاع على نفسه رقمًا تاريخيًا مع الزمالك بعد رحيله، إذ كان يحتاج لتسجيل 7 أهداف فقط ليصبح الهدّاف الأجنبي التاريخي للفارس الأبيض.