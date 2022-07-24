دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدى توماس توخيل، مدرب نادي تشيلسي، غضبه من خسارة فريقه برباعية نظيفة من أمام نادي أرسنال، ضمن مباراة ودّية.

وقال توخيل عقب الهزيمة: "خسرنا من فريق لا يشارك في دوري أبطال أوروبا، استحقنا هذه النتيجة الثقيلة، لم نكن جيدين بما يكفي".

وأضاف توخيل: "لقد كان لدى أرسنال القدرة على اللعب بمستوى بدني معين، لم يكن بإمكاننا مواجهته، نحن افتقدنا للروح والالتزام البدني والذهني، وهذا يقلقني كثيراً".

وتابع: "افتقدنا الالتزام، لأن لدينا الكثير من اللاعبين الذين يفكرون في الرحيل وفي العروض الأخرى، لقد تعرضنا لعقوبات، ما دفع بعض اللاعبين للمغادرة، وهناك البعض الآخر يحاول الذهاب، هذا هو الموقف الصعب الّذي نعيشه".

وقال مدرب تشيلسي: "إنهم ذات اللاعبين فلماذا يتغيّر كل شيء؟ سنرى كيف سيحدث التطور، ولكن في الوقت الحالي لازالت لدينا مشاكل عدّة".

من جانبه، قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال: "إنّها مجرد مباراة اختبارية ولذلك علينا أن لا نحتفل كثيرًا، لكن أعجبتني الطريقة التي حاولنا من خلالها إظهار قدرتنا كفريق، والمتعة الّتي قدمناها لمشجعينا".

جاءت هزيمة تشيلسي من أرسنال ضمن مباراة تحضيرية للموسم الجديد 2023/2022، أقيمت في الولايات المتحدة، وفي الساعات الأولى من صباح الأحد.