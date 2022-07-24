دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلّ منتخب لبنان وصيفًا، في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022، بعد أن خسر المباراة النهائية أمام منتخب أستراليا بنتيجة 73/75.

انتهى الربع الأول من المباراة لصالح أستراليا 10/22، قبل أن يستعيد لبنان السيطرة في الربع الثاني (16/18)، ثم قلب الكنغر الأسترالي المباراة لصالحه مجدداً في الربع الثالث بنتيجة 15/19.

وتمكّن منتخب الأرز من العودة وحسم الربع الأخير بنتيجة 18/30، إلّا أن ذلك لم يكن كافيًا، إذ ابتسمت النهاية لأستراليا بفارق نقطتين فقط.

وحافظ الكنغر الأسترالي على لقبه، إذ سبق وأن ظفر بلقب النسخة الماضية في عام 2017.

ويُعتبر هذا الوصول الرابع لمنتخب لبنان إلى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة، على مر تاريخه، إلّا أنّه لم ينجح إطلاقاً في التتويج باللقب.

وتوّج النجم اللبناني وائل عرقجي ملكًا للقارة الصفراء، إذ تمّ اختياره كأفضل لاعب في البطولة الآسيوية، إلى جانب تواجده ضمن التشكيلة المثالية.