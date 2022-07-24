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نشر الأحد ، 24 يوليو / تموز 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطة مُصورة أنظار المُتابعين، خلال مباراة أرسنال وتشيلسي الودّية، الّتي أقيمت في الساعات الأولى من صباح الأحد، وانتهت بفوز الغانرز برباعية نظيفة، ليتوّج بكأس "فلوريدا".

وأظهرت اللقطة خلع اللاعب المصري محمد النني شارة القيادة ومنحها لزميله الدنماركي مارتين أوديغارد، قبل مراسم التتويج، ليرفع الأخير كأس المباراة.

وكان أوديغارد قد حمل شارة القيادة في بداية اللقاء، قبل أن يحملها محمد النني، الّذي شارك كبديلٍ للغاني توماس بارتي في الدقيقة 72.

ولاقت لفتة محمد النني استحسان الجماهير داخل الملعب، وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

elneny handing the captain armband back to ødegaard 😭😭😭 https://t.co/q7wGjZETGq

وحقّق نادي أرسنال فوزاً عريضاً على نظيره تشيلسي برباعية بيضاء، بنهائي كأس "فلوريدا" في مدينة "أورلاندو"، على هامش استعدادات الفريقين للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحملت رباعية أرسنال توقيع كلّ من: غابريل جيسوس ومارتن أوديغارد وبوكايو ساكا وألبرت لوكونغا.