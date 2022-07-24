هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، بعد الحالة البدنية الّتي ظهر عليها خلال الفترة التحضيرية للريدز.

وقال كلوب للموقع الرسمي في ليفربول: "صلاح في قمة لياقته، ومفعم بالرغبة في النجاح ويعمل بجدية كبيرة".

وأضاف كلوب: "لقد عاد في حالة بدنية ممتازة، لست واثقاً إنه في حاجة للفترة التحضيرية، يمكنه أن يبدأ الموسم على الفور".

وتابع: "صلاح يحتاج الفترة التحضيرية فقط لأجل إيجاد الإيقاع، ولكن ليس من منطلق بدني، لديه موهبة في هذا الجانب".

وأوضح مدرب ليفربول أن "صلاح سعيد للغاية بتوصله لاتفاق مع ليفربول، هذا ناديه قبل أن يوقع عقده الجديد، والآن قطعًا ناديه أيضًا".

وعن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، قال كلوب: "بالنسبة لي هي فترة إعداد عادية، منذ أن وصلنا إلى آسيا عاد إلينا كل اللاعبين، البعض يعاني من الإصابة وهذا ليس جيداً بالطبع، ولكن الكل هنا، ونعمل معًا".

وقال كلوب: "نعمل كثيرًا على الجانب التكتيكي، لكن ليس لدينا الكثير من الوقت، لأننا سنلعب مع مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بعد أيام، وسيكون اختبارًا كبيرًا قبل انطلاق الموسم".

كان صلاح شارك مع ليفربول في ثلاث مباريات تحضيرية للموسم الجديد 2023/2022، أمام أندية: مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ولايبزيغ.