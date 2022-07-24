رياض محرز يرد على سؤال عن موعد اعتزاله كرة القدم.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدّث النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الموعد المحتمل لاعتزاله لعبة كرة القدم، مُشيرًا إلى أنه يشعر بحالة جيدة في الوقت الحالي.

وقال محرز لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "المستقبل فقط من سيخبرنا بموعد اعتزال اللعبة، ولكن في الوقت الحالي، أشعر أنّني بحالة جيدة للغاية".

وأضاف محرز: "أعتقد أنّني أستطيع اللعب لفترة طويلة بسبب طبيعة جسدي، أشعر أنّني بحالة جيدة جدًا ولا أرى نفسي أفتقد السرعة".

وتابع محرز: "أنا نحيف، لست ثقيلاً، لم أفوت أبدًا أيّ تدريب طوال مسيرتي المهنية، ولم أتعرّض للإصابة إلّا قليلاً، وهذا النوع من الأشياء الصغيرة تجعلك تعتقد أّنه ربما يمكنك الاستمرار لفترة أطول قليلاً".

يبلغ محرز من العمر 31 عامًا، وسيصل إلى عامه الـ 34، حينما ينتهي عقده مع نادي مانشستر سيتي، الذي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2025.

وعن اختياره الاستمرار في صفوف السيتي، قال محرز: "أنا سعيد جدًا للبقاء مع مانشستر سيتي، أحب النادي وهذا هو المكان الذي أشعر بأنه المناسب والأفضل لي".

وأوضح مهاجم منتخب الجزائر: "أشعر بأن مدينة مانشستر وكأنها منزلي".

وأتمّ محرز: "نحن نبدأ الموسم بتركيز بنسبة 100%، لأننا نريد الفوز، بنينا هذه العقلية، ولن تكون المنافسة في الموسم المقبل سهلة إطلاقاً، بل ستكون صعبة على كافة الأصعدة".

يذكر أن رياض محرز قضى 4 سنوات مع السيتي، منذ عام 2018، ولعب 189 مباراة مع الفريق بجميع البطولات، سجّل خلالها 63 هدفًا، وقدّم 43 تمريرة حاسمة، وحصد 8 ألقاب.