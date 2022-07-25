"لاعب برتبة محارب".. تفاعل واسع مع انضمام طارق حامد لصفوف اتحاد جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تعاقده مع اللاعب المصري طارق حامد، لمدة موسمين، قادمًا من نادي الزمالك.

وقال حساب نادي اتحاد جدة عبر تويتر: "‏المحارب الفرعوني بقى نمر"، وأرفق تغريدته بمقطع فيديو يحمل إعلان انضمام طارق حامد للفريق.

وتحدّث طارق حامد في أعقاب إعلان انضمامه للنمور، قائلًا: "شرف كبير لي أن أكون لاعبا في نادي اتحاد جدة، بالمناسبة أنا شخص محظوظ جدًا لأنني كنتُ ألعب في أكبر نادٍ بإفريقيا الزمالك مع أعظم وأوفى جمهور، والآن لاعب في الاتحاد أكبر نادٍ في آسيا، ومع أعظم وأوفى جمهور، خرجت من نادٍ كبير وذهبت لنادٍ كبير".

وتفاعل رياضيون وإعلاميون ومغرّدون مع انضمام المصري طارق حامد لاتحاد جدة، إذ أشادوا بالروح القتالية العالية عند اللاعب، ووصفوه بـ"المحارب".

غرّد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد: "‏اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل. تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات مدرج الذهب".

اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن /طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل. تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات مدرج الذهب. https://t.co/1hwENFj4v7

وكتب المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "الاتحاد كسب لاعبا بمواصفات رجل يملك روحا وقوة ورغبة جامحة كحال اللاعب المصري الحقيقي".

وقال اللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو: "‏مبروك لطارق حامد الانضمام لناد كبير جدا ‎الاتحاد، ومبروك لجمهور الاتحاد وقعتم مع لاعب كبير ومقاتل".

وغرّد الإعلامي السعودي محمد البكيري: "‏تروق لي هذه النوعية من اللاعبين: موهوب+ مقاتل.. أمثال ‎طارق حامد. أتوقع ظهورا متميزا للمحارب الفرعوني بقميص ‎الاتحاد".