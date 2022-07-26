هل سيمنع تشيلسي انتقال أزبيليكويتا وألونسو إلى برشلونة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب نادي برشلونة الإسباني في حرمان نادي تشيلسي الإنجليزي من إبرام عدد من الصفقات، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ حسمها الفريق الكتالوني لصالحه.

ونجح برشلونة في ضم لاعبين اثنين، كانا ضمن دائرة اهتمام إدارة نادي تشيلسي، هما: البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

وغادر الدنماركي أندرياس كريستنسن صفوف البلوز، هذا الصيف، وانتقل للفريق الكتالوني، بصفقة مجانية.

وكان تشيلسي على وشك التوصل لاتفاقٍ مع قلب دفاع الإسباني إشبيلية جيوليس كوندي، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن المدافع الفرنسي يريد الانضمام إلى برشلونة، ليقترب الأخير من حسم الصفقة.

وذكر موقع "Euro Sport" أن تشيلسي غاضب من برشلونة، واقترب من رفض قرار انتقال سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو إلى الفريق الكتالوني، إذ أبدى برشلونة اهتمامه باللاعبين في الآونة الأخيرة.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي عن اهتمام برشلونة بأزبيليكويتا: "لست متأكدا إذا كنتُ سأعطي أثبيليكويتا ما يريده، وهو الرحيل، في بعض الأحيان الأمر يعتمد على ما نريده نحن".

وأضاف توخيل: "ربما أشعر بالغضب من برشلونة ولكني أفعل الأفضل لتشيلسي، وأتفهم مدى صعوبة الأمر على اللاعب لأنهم يحاولون ضمه منذ فترة طويلة".

يذكر أن أزبيليكويتا (32 عاما) تبقى عاما واحدا في عقده مع تشيلسي، ويرتبط ألونسو (31 عاماً) بعقد مع البلوز حتى صيف 2023.