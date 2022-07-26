دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إنجلترا، لإجراء محادثات مع إدارة نادي مانشستر يونايتد، بشأن مستقبله، وللاجتماع مع المدير الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

وغاب رونالدو عن المعسكر التحضيري لمانشستر يونايتد، والّذي انطلق قبل نحو 3 أسابيع في شرق آسيا، بسبب ظروف عائلية، وفقاً لما أعلنه النادي بشكل رسمي، وسط أنباء عن رغبة اللاعب بالرحيل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو يبحث عن نادٍ آخر، يكمل فيه اللاعب مسيرته، شرط أن يكون مشاركا في دوري أبطال أوروبا، نسخة 2023، وبرز اسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الآونة الأخيرة.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "سيلتقي كريستيانو رونالدو مع إريك تين هاغ لمناقشة مستقبله، يصر مانشستر يونايتد على أنّه ليس للبيع، بينما كريستيانو يريد الذهاب".

ويأمل المدرب إريك تين هاغ بإقناع رونالدو في البقاء وإغرائه بالمشروع الجديد للنادي، ويرتبط اللاعب بعقدٍ مع اليونانيد حتّى صيف 2023.

وانضمّ رونالدو (37 عامًا) إلى مانشستر يونايتد قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، الصيف الماضي، ولعب 38 مباراة مع الفريق، في الموسم الماضي، سجّل من خلالها 24 هدفًا وصنع 3 أهداف.