تشافي هيرنانديز يعلق على أنباء عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على أنباء عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تشافي لوسائل الإعلام على هامش استعدادات الفريق للموسم الجديد في الولايات المتحدة: "لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي".

وأضاف تشافي: "ميسي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليًا، وسنرى في المستقبل".

وتابع تشافي: "الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنّه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة".

كانت تقارير صحفية زعمت أن تشافي طالب إدارة برشلونة بالعمل على استعادة خدمات ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال الصيف الحالي.

وسبق أن صرّح خوان لابورتا رئيس الفريق الكتالوني عن النجم الأرجنتيني، قائلاً: "الأمور مفتوحة... التأكد من كتابة نهاية أجمل من تلك الّتي حدثت مسؤولية تقع على عاتقنا، وأنا كرئيس لبرشلونة أشعر أنّني مدين لميسي".

ورحل "البرغوث" الأرجنتيني عن برشلونة بسبب أزمة النادي المالية، بعد 21 عامًا قضاها داخل قلعة "كامب نو"، جعلته أعظم لاعب وهدّاف في تاريخ الفريق الكتالوني.

وانضمّ ميسي إلى باريس سان جيرمان بصفقة انتقال مجانية، في صيف 2021، ولعب 34 مباراة مع الفريق، في الموسم الماضي، سجّل خلالها 11 هدفًا.