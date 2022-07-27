خليفة ليفاندوفسكي.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع الفرنسي ماتيس تيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المهاجم ماتيس تيل، قادما من نادي استاد رين الفرنسي.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانا حمل الإعلان عن التوقيع مع الموهبة الفرنسية الشابة ماتيس تيل صاحب الـ 17 عاما، لتدعيم خط هجومه، وليكون خليفة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق وانضم لبرشلونة.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات أن الصفقة ستكون لمدة 5 سنوات، حتى عام 2027، وستبلغ قيمتها إلى جانب المتغيرات 28 مليون يورو (28 مليون ونصف دولار).

وقال ماتيس تيل على أعقاب إعلان انضمامه للبافاري: " بايرن ميونيخ هو أحد أفضل الفرق في العالم، وأتطلع حقا إلى هذا التحدي الكبير، وسأبذل قصارى جهدي لهذا النادي".

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في نادي بايرن ميونيخ: "ماتياس تيل هو أحد أعظم المواهب في أوروبا، إنه مهاجم سريع وقوي، ومتعدد المراكز، يعتبر بطل أوروبا مع فرنسا للشباب، وكنا نراقبه منذ فترة طويلة".

وأضاف حميديتش: "تمكنا من إقناعه والتعاقد معه، نحن فخورون بذلك، لأنه كان هناك الكثير من الأندية الأخرى الّتي أرادت التعاقد معه".

ولعب ماتيس تيل 16 مباراة، خلال الموسم الماضي، منها 6 مباريات مع الفريق الرديف، و10 مباريات مع الفريق الأول بنادي استاد رين، سجل خلالها 6 أهداف.

ويُعتبر تيل أبرز المواهب في فرنسا، وساهم في تتويج منتخب فرنسا تحت 17 عاما بلقب أمم أوروبا 2022، إذ سجل 3 أهداف في البطولة.