تركي آل الشيخ للاعبي ريال مدريد: "الله يعطينا خيركم ويكفينا شركم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، على مقطع فيديو للاعبي ريال مدريد بالقول: "الله يعطينا خيركم ويكفينا شركم".
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو لنزول لاعبي الريال من حافلة الفريق على هامش مباراة الملكي مع كلوب أمريكا المكسيكي في الجولة التحضيرية للموسم القادم.
وكتب مالك نادي ألميريا في التغريدة: "الله يعطينا خيركم ويكفينا شركم"، حسب قوله.
وسيلتقي الريال مع ألميريا في أولى مباريات الفريقين بالموسم القادم من الدوري الإسباني.
يذكر أن النادي الذي يملكه تركي آل الشيخ صعد مؤخرًا إلى دوري الأضواء بعد 7 أعوام من هبوطه للمرة الأخيرة.