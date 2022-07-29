"أبوظبي للإعلام" وSTARZPLAY تحصلان على حقوق بث الدوري الإيطالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصلت شركة أبوظبي للإعلام، وشركة STARZPLAY لخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، على الحقوق الحصرية لبث الدوري الإيطالي "سيري أ" وكأس إيطاليا، إضافة إلى بطولة السوبر الإيطالي، لمدة 3 مواسم بدءًا من الموسم المرتقب العام الجاري، بحسب بيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي.

وذكر البيان أن "هذه الصفقة المشتركة تمثل دليلا على الشراكة المثمرة التي تجمع بين أبوظبي للإعلام وSTARZPLAY، حيث حرص الجانبان على تعزيز تعاونهما لإثراء محفظتهما الرياضية لجمهور المنطقة والتي تضم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبطولة القتال المختلطة، وكأس العالم للأندية".

وقال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة، إن نجاح "قنوات أبوظبي الرياضية في الحصول على حقوق البث الحصرية لبطولات الدوري والكأس والسوبر الإيطالية يؤكد على المكانة الرائدة التي وصلت إليها القناة، والإمكانات الفنية والتقنية والإعلامية التي تتمتع بها".

وأضاف: "من خلال الشراكة مع STARZPLAY، التي تأتي ضمن مشروع التحول الرقمي المستمر الذي تتبناه قنوات أبوظبي الرياضية، سنعمل على تغطية فعاليات هذه البطولة الأوروبية العالمية التي يتطلع إليها الملايين من عشاق الكرة، حيث تتبوأ القناة ومنذ تأسيسها مركزا رياديا في متابعة وتغطية أهم المنافسات الرياضية في جميع أنحاء العالم بكل احترافية وموضوعية".

من جانبه، قال داني بيتس، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمؤسس الشريك في STARZPLAY: "تعتبر إضافة المحتوى الرياضي لخدمات البث عبر الإنترنت أولوية قصوى بالنسبة لنا، إذ واصلنا الاستثمار في فئة الفعاليات الرياضية المباشرة خلال العام الماضي، وشهدت منصتنا على إثر ذلك نموا لافتا في معدلات الاشتراكات الجديدة".

وأضاف: "لطالما كانت أبوظبي للإعلام محفزا رئيسيا لإثراء المحتوى الرياضي عبر منصتنا، ونفخر بشراكتنا معها مجددا لتقديم البطولة الإيطالية العريقة لكرة القدم لعشاقها في المنطقة. ولا شك أن فوزنا بحقوق بث منافسات كرة القدم الإيطالية يعدّ دلالة على قدراتنا العالية وإشادة بإمكانات فريقنا المتمرس والمتفاني. ونحن على ثقة بأن هذا القطاع ينطوي على إمكانات هائلة وغير مستغلة بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيدعم أهدافنا للأعوام المقبلة، ونتطلع قدما لإضافة مزيد من فئات المحتوى في المستقبل".