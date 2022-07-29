رئيس برشلونة يرد على مدرب بايرن ميونخ: انظر إلى حسابكم البنكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، على مدرب بايرن ميونخ الألماني، جوليان ناغلزمان، بسبب الانتقادات التي وجهها للفريق الكتالوني بسبب تعاقداته في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين الجمعة عن ناغلزمان: "أود أن أطلب منه أن يركز على حسابهم البنكي، والذي تلقى أموالا جيدة بصفقة ليفاندوفسكي".

وتابع رئيس برشلونة قائلا: "لأولئك المتفاجئين (بصفقات الفريق)، أقول: نحن أحياء جدا وقد عدنا إلى السوق، وقد يكونوا أكثر مفاجأة"، على حد تعبيره.

وتساءل ناغزلمان في تصريحات أطلقها الأسبوع الماضي عن قدرة برشلونة على التعاقد مع كل هؤلاء النجوم في ظل الديون التي يعاني منها الفريق والتي وضعته على حافة الإفلاس نهاية الموسم الماضي.

وكان قد نجح الفريق الكتالوني في التعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مقابل 50 مليون دولار والبرازيلي رافينيا مقابل 72 مليون دولار والفرنسي جوليس كوندي مقابل 50 مليون دولار، بالإضافة إلى الدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسيي، مجانا.

ويعاني برشلونة من ديون كبيرة تبلغ قيمتها أكثر من مليار و300 مليون دولار لكنه نجح ببيع 25% من حقوق بث مبارياته في الدوري الإسباني مقابل مبلغ يُقدر بـ500 مليون دولار.