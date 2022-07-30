بعد رحيله إلى قطر.. كيف كانت أرقام المغربي بدر بانون مع الأهلي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري رحيل مدافعه المغربي بدر بانون عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر الأهلي بياناً رسمياً عبر حسابه في تويتر، أعلن فيه عن رحيل اللاعب بناءً على رغبته، إذ يُريد الاحتراف في الدوري القطري.

وأشار البيان إلى أن بدر بانون قد اجتمع مع مدير الكرة في الفريق، سيد عبد الحفيظ، والمدير الفني، البرتغالي ريكاردو سواريش، وأخبرهما برغبته بمغادرة صفوف المارد الأحمر، والانتقال لنادي قطر، لظروف خاصة به.

وخضع بدر بانون إلى فحوصاتٍ طبية مع نادي قطر القطري تمهيداً للإعلان الرسمي عن انضمامه للفريق، وبعد حصول الأهلي على مستحقاته المالية الّتي تمّ الاتفاق عليها.

وانضمّ بانون إلى الأهلي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وكان عقده مع الفريق يمتد حتّى عام 2024.

ولعب بدر بانون (28 عاماً) 52 مباراة مع المارد الأحمر، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً فقط.

حقّق بانون 4 ألقاب مع الأهلي، هي: السوبر الأفريقي (مرتان) ودوري أبطال أفريقيا و كأس مصر، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.