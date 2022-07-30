دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتجدّد الصراع بين نادي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، إذ يلتقي الفريقان في نهائي كأس الدرع الخيرية 2022، السبت، وعلى أرضية استاد "كينغ باور" في ليستر.

وكان مانشستر سيتي قد تُوّج بلقب (البريميرليغ) الموسم الماضي، وحلّ ليفربول وصيفاً، إلّا أنّه حقّق لقب كأس إنجلترا، ليلتقي الفريقان معاً في نهائي كأس الدرع الخيرية بنسختها المئوية.

وظفر الريدز بلقب البطولة 15 مرة، آخرها عام 2006، فيما حصد السيتي اللقب 6 مرات، آخرها عام 2019 على حساب ليفربول.

ويطمح النجم المصري محمد صلاح لكسر العقدة، من خلال تسجيل أول أهدافه في نهائي كأس الدرع الخيرية، إذ لم يسبق وأن تمكّن من هزّ الشباك إطلاقاً.

ويسعى صلاح للتتويج بلقب المسابقة، ليكون قد نجح بحصد كافة الألقاب الجماعية مع ليفربول، منذ الانضمام إليه عام 2017.

وسبق وأن لعب محمد صلاح 15 مباراة أمام مانشستر سيتي، بمختلف المسابقات، ساهم خلالها في إحراز 11 هدفاً، إذ سجّل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقّق صلاح نتيجة الفوز رفقة فريقه في 5 مباريات على حساب السيتي، مقابل الخسارة في 6، والتعادل في 4.