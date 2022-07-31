لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- هزمت إنجلترا ألمانيا، 2-1، لتفوز بأول لقب لها في كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022، الأحد، في لندن.

لعبت اللبؤات أمام جمهور صاخب هو الأكثر حضورًا في تاريخ ملعب ويمبلي، وهاجمن مبكرًا في أغلب الشوط الأول، واخترقن دفاع ألمانيا في عدة مناسبات لكنهن فشلن في تسجيل أي هدف.

في الشوط الثاني، حققت إنجلترا أخيرًا هدفها الافتتاحي بعد تمريرة كيرا والش الرائعة التي صنعت هدف إيلا تون في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل المنتخب الألماني في الدقيقة 79.

وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث نجحت اللبؤات مرة أخرى في تسجيل هدف الفوز النهائي من كلوي كيلي في الدقيقة 110.

مع 87192 مشجعًا مبتهجًا، سجلت المباراة النهائية ليوم الأحد رقماً قياسياً جديداً في الحضور على الإطلاق لبطولة نهائيات كأس الأمم الأوروبية للرجال أو السيدات.

قبل يوم الأحد، سيطرت ألمانيا على نهائيات البطولة بالفوز على الدولة المضيفة في سبع من المباريات الثمانية الأخيرة، بما في ذلك المباراتين الماضيتين في ويمبلي. لم تهزم ألمانيا سابقًا في جميع نهائيات كأس الأمم الأوروبية الثمانية.