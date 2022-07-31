دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة احتضان رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ديبي هيويت، للنجم المصري محمد صلاح، أثناء تسليم ميداليات الفائزين بالدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، تفاعلا واسعا على موقع تويتر السبت.

وبعد أن حقق ليفربول لقب البطولة بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، وصل صلاح لتسلم ميداليته لتقوم هيويت باحتضانه بدفء مهنئة إياه بتحقيق اللقب بينما ارتسمت ابتسامة لطف على وجه اللاعب المصري.

وأثارت صورة العناق تفاعلا واسعا على تويتر، إذ رأى البعض أنها احتضنته لتتأكد من أنه "مثل البشر" في حين حذرها آخرون من غيرة "أم مكة"، ماغي صادق، في إطار الدعابة.

وكان قد تألق "مو" في موقعة "كينغ باور ستاديوم" بعد أن سجل هدفا وصنع آخر وساهم في الثالث، ليكسر عقدة الدرع الخيرية ويحقق هذا اللقب أخيرا.

معشوق الكبار والصغار ديبي هيويت رئيسة اتحاد الكرة الانجليزي تحتضن محمد صلاح اثناء تسليم كأس الدرع الخيرية الانجليزية لليفربول 😍😍 https://t.co/EGym5po5IP

ديبي هيويت رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي تحتضن محمد صلاح أثناء تسليمها ميدالية بطولة الدرع الخيرية له 🤗 سيبي الواد يا حاجه احسن ام مكه بتغير عليه من الهوى الطاير 😜😜 https://t.co/wiXVsLwNTR