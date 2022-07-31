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نشر الأحد ، 31 يوليو / تموز 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد لاعب منتخب مصر، محمود حسن "تريزيجيه"، اللقب الأول في مسيرته الاحترافية، عقب تتويجه رفقة فريقه طرابزون سبور بكأس السوبر التركي، نسخة 2022.

وفاز طرابزون سبور على نظيره سيفاس سبور برباعية نظيفة، في مباراة شهدت مشاركة "تريزيجيه" حتّى الدقيقة 74.

ويُعد لقب كأس السوبر التركي هو الأول لـ "تريزيجيه" في مسيرته الاحترافية في أوروبا، بعد أن مثّل أندية عدّة، هي: أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي، وقاسم باشا وباشاك شهير وطرابزون سبور في تركيا.

ووصل "تريزيجيه" للقب العاشر في مسيرته الكروية، الّتي بدأها مع نادي الأهلي المصري عام 2012.

تفاعل رياضيون وإعلاميون ومغرّدون مع إنجاز "تريزيجيه"، إذ قال المدرب ضياء السيد عبر حسابه في تويتر: "‏الف مبروك يا تريزيجيه كاس السوبر و ان شاء الله المزيد من الالقاب انا عارف انت لسه عندك كتير".

الف مبروك يا تريزيجيه كاس السوبر و ان شاء الله المزيد من الالقاب انا عارف انت لسه عندك كتير @Trezeguet ♥️👏🏻 https://t.co/LVr3kx3gsa

وكتب اللاعب السابق هيثم فاروق: "‏مبروك للنجم المصري محمود تريزيجيه الفوز بالسوبر التركي بالتوفيق ياحودة".

مبروك للنجم المصري محمود تريزيجيه الفوز بالسوبر التركي بالتوفيق ياحودة .

غرّد المحلل هشام رشاد: "‏تريزيجيه بطل السوبر التركي مع فريقه الجديد … يوم جميل للكره المصريه يارب الخير لكل اللاعبين المصريين في الخارج".

تريزيجيه بطل السوبر التركي مع فريقه الجديد … يوم جميل للكره المصريه ❤️ يارب الخير لكل اللاعبين المصريين في الخارج …. https://t.co/zHitITJ0vQ

وقال أحد المُغرّدين: "‏دة اللى محتاجينة رجل بمعنى الكلمة محتاجين 11 تريزيجية"، وأضاف آخر: "‏‎‏تريزيجيه زي صلاح اول بطوله ف الموسم الجديد".