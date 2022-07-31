دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى الجماهير السعودية، قبل المباراة المرتقبة بين فريقه والهلال.

ويلتقي ألميريا مع الأزرق الهلالي في السابع من أغسطس/ آب المقبل، في مباراة ودّية في إنجلترا، تحضيرا للموسم الجديد 2023/2022.

وكتب تركي آل الشيخ في حسابه عبر تويتر: "‏ياحبايبي أنا معفى من ملف الرياضة من ٤ سنوات... تسألوني أو تناقشوني في شيء ما يخصني ولا لي الحق التدخل أو تعليق عليه وأنا أعتذر لو كان صدر مني خطأ وقتها فالإنسان غير معصوم... أحبكم".

وأضاف تركي آل الشيخ: "‏كل سعودي وكل سعودية أنتم على راسي... قبلة على جبينكم وأحبكم".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "‏أوعدكم وعد في مباراة ألميريا بشجع ألميريا... مين بيجي".

ويُعرَف تركي آل الشيخ بأنّه أحد أكبر مشجعي الأزرق، إلا أنه قرر تشجيع النادي الذي يملكه (ألميريا)، وتجاهل ناديه المفضل (الهلال)، خلال المباراة الودّية التي ستجمع الفريقين معًا.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد استحوذ على ألميريا في أواخر عام 2019، ونجح في قيادته بالصعود إلى (لا ليغا)، بعد غياب دام 7 أعوام.