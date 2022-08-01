برشلونة يقدّم صفقته الجديدة.. من جيوليس كوندي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّم نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، لاعبه الفرنسي الجديد جيوليس كوندي، لوسائل الإعلام، قادمًا من صفوف نادي إشبيلية.

وأقيمت مراسم التقديم في ملعب "جوان غامبر"، بحضور رئيس مجلس الإدارة خوان لابورتا، ووقع كوندي على عقود انتقاله لصفوف الفريق الكتالوني، لمدة 5 سنوات ممتدة حتى يونيو/ حزيران 2027.

وقال كوندي عقاب إعلانه لاعبًا في برشلونة: "سعيد وفخور بالوصول إلى هذا النادي الرائع، وأشكر الجماهير والإدارة على الاستقبال الحافل، وأعدهم بالاجتهاد في التدريبات والمباريات بحثاً عن الفوز والبطولات".

وأضاف كوندي: "المحادثات مع تشافي كانت سلسة للغاية، شعرتُ بعاطفة المدرب ورغبته في قدومي، هذا مهم جدًا بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي".

وأتمّ كوندي: "معرفتي بالدوري الإسباني سيسهل عليّ الأمر، لكن الشيء المهم هو أن أفهم أسلوب برشلونة جيدًا، وما سيطلبه مني المدرب والتعرّف على زملائي في الفريق".

من جانبه، قال خوان لابورتا: "كوندي معنا، ونحن سعداء لوجوده، ونننظر منه المزيد، خصوصًا في ظل اقتناع المدرب تشافي التام بقدراته".

ولعب جيوليس كوندي (23 عامًا) 44 مباراة مع إشبيلية في الموسم الماضي، سجّل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

على الصعيد الدولي، ظهر كوندي مع منتخب فرنسا للمرة الأولى عام 2021، ولعب إلى الآن 11 مباراة دولية.