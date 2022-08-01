"مادة رائعة ودسمة".. حساب "لا ليغا" الإسباني يشكر الأهلي المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه حساب الدوري الإسباني على تويتر باللغة العربية، الاثنين، رسالة شكر للنادي الأهلي المصري، بعد اعتماد تدريس "مادة النادي الأهلي" في جامعة "لا ليغا"، تحت عنوان "نادي القرن في أفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط".

وقال حساب الدوري الإسباني "لا ليغا" في تويتر: "‏‎مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا، شكرًا النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، شكرًا محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب، نتطلع لرؤيتكم ثانيًا في برنامج ماجيستير الدورة المقبلة".

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن اعتماد تدريس المادة في جامعة "لا ليغا" الإسبانية، مُشيرًا إلى تواجد المهندس محمد سراج الدين، عضو إدارة الفريق، في إسبانيا، للمشاركة في "ماجستير" الإدارة الرياضية، ليكون المحاضر العربي والأفريقي الوحيد بـ"الماجستير".

وتضمنت المادة شرحًا عن سوق وصناعة الرياضة في مصر ورؤية 2030، ثمّ التطرق إلى تجربة نادي الأهلي في القطاع الرياضي المحلي وفي الشرق الأوسط، كما تضمنت شرحًا عن تاريخ الفريق وإنجازاته وألقابه وشعبيته الكبيرة.

سبق وأن تحدّث مدير جامعة "لا ليغا" الإسبانية، جوزيه مويا، عن شراكته مع المارد الأحمر، قائلاً: "شراكتنا مع النادي الأهلي تضيف عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم، والهدف من هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة عالميًا".