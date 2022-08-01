دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس إلى إيطاليا، صباح الإثنين، تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع نادي كومو، الناشط في دوري الدرجة الثانية، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات أن عقد فابريغاس مع كومو الإيطالي سيكون لموسمين، وحتى يونيو/ حزيران 2024.

ولاقى فابريغاس ترحيبًا من جماهير كومو فور وصوله إلى مقر الفريق، وقبل خضوعه للكشف الطبي وتوقيع العقد.

وتأسس نادي كومو في 1907، وينشط في منافسات الدوري الإيطالي في الدرجة الثانية، وسبق وأن ظهر في (الكالتشيو).

وانتهى عقد فابريغاس مع موناكو في يونيو/ حزيران الماضي، بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها مع الفريق.

عانى فابريغاس خلال الموسم الماضي 2022/2021 من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، إذ لعب 5 مباريات فقط بمختلف المسابقات.

وشارك فابريغاس في 68 مباراة مع موناكو منذ الانضمام إليه في موسم 2019/2018، أحرز من خلالها 4 أهداف وصنع 9 آخرين.

كان فابريغاس (35 عامًا) لعب في صفوف برشلونة الإسباني وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيينِ، وتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010، ولقبي كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و 2012.