دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ شارك أساسيًا في مواجهة الشياطين الحمر ورايو فايكانو الإسباني، التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولعب رونالدو حتّى الدقيقة الـ 45، قبل أن يتم تبديله بقرار من المدير الفني الجديد الهولندي إريك تين هاغ.

وغادر رونالدو ملعب أولد ترافورد قبل نهاية المباراة بوقتها الأصلي، لتثير اللقطة جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت من التكهنات حول مستقبل اللاعب مغ الفريق.

وكان رونالدو اجتمع مع إدارة مانشستر يونايتد والمدرب تين هاغ، في الأيام الماضية، قبل أن يعلن اللاعب عبر حسابه في موقع إنستغرام عودته لصفوف الفريق في مواجهة رايو فايكانو.

وغاب كريستيانو عن معسكر اليونايتد في شرق آسيا، وارتبط اسمه بعددٍ من الأندية، أبرزها: بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا.

ويرتبط رونالدو بعقدٍ مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023، ولعب 38 مباراة مع الفريق، في الموسم الماضي، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 3 أهداف.



يذكر أن مواجهة اليونايتد ورايو فايكانو جاءت استعدادًا للموسم الجديد، الذي ينطلق بلقاء برايتون، الأحد، في أولى جولات (البريميرليغ).

