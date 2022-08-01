ما تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل لقاء مساء الاثنين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، مساء الاثنين، وعلى أرضية استاد القاهرة، في قمة مباريات الجولة الـ 28، ببطولة الدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الزمالك سلم الترتيب برصيد 63 نقطة، يليه بيراميدز بـ59 نقطة.

ويبحث الزمالك عن نتيجة الفوز لتوسيع الفارق مع منافسيه، بطموح حصد لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، فيما يسعى بيراميدز لتقليص الفارق مع المتصدر، وتحقيق فوزه الثاني تاريخيًا على الزمالك.

وستكون مواجهة الليلة هي التاسعة بين الفريقين، إذ سبق وأن التقيا 8 مرات، بمختلف المسابقات الرسمية، وفاز الزمالك في 4 مباريات مقابل فوز وحيد لبيراميدز، وسيطرت نتيجة التعادل على 3 مباريات.

وتمكّن الزمالك خلال مواجهات الفريقين من إحراز 15 هدفًا، فيما سجّل بيراميدز 8 أهداف.

وانتهت آخر مباراة جمعتهما بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مرحلة الذهاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2021-2022.