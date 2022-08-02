مدرب منتخب مصر روي فيتوريا يكشف تفاصيل مكالمة صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب توليه المهمة الفنية للفراعنة.

وقال فيتوريا لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "نعم قد تحدّثتُ مع محمد صلاح، أظنّها كانت محادثة لطيفة من لاعب يُعد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف فيتوريا: "قام صلاح بالترحيب بالمدرب الجديد لمنتخب بلاده، أود أن أشكره على الرسالة والترحيب".

وتابع مدرب منتخب مصر: "أريد أن أقول لصلاح ولكلّ اللاعبين: هيا نعمل جميعًا سويًا، ليكون كل المصريين فخورين بكم وبالمنتخب المصري".

وعن مفاوضاته مع الاتحاد المصري لتولي منصب المدير الفني للفراعنة، قال فيتوريا: "فاوضني حازم إمام لتولي المسؤولية، وقد فهمتُ سريعًا الرسالة، وأن منتخب مصر فى مرحلة إعادة بناء، ويحتاج إلى مشروع من أجل تطوير الكرة المصرية".

وتابع: "لم أوقع على عقد لمدة 4 سنوات من قبل مع الأندية، ولكن هذه المدة منطقية جدًا من جانب الاتحاد المصري، لأنّنا سنخوض أمم إفريقيا عام 2024، ثمّ تصفيات المونديال، ونهائيات كأس العالم 2026".

وأتمّ فيتوريا: "بدأنا العمل مع جهازي الفني، ونتابع كل ما يتعلق بالدوري والكرة المصرية والمحترفين حول العالم، كما نتابع الناشئين في مصر وخارجها، ليكون لدينا معلومات مؤكدة عن الجميع، سواء من في المنتخب الآن أو خارجه".

ستكون المواجهة الرسمية الأولى للفراعنة تحت قيادة فيتوريا، أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا.