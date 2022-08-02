في ذكرى ميلاده.. سلمان الفرج يثير ردود فعل واسعة بـ"قميص" برشلونة

رياضة
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صورة أرشيفية للاعب السعودي سلمان الفرج
Credit: twitter/salman_f13

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار اللاعب السعودي سلمان الفرج ردود فعل واسعة، في تويتر، بالتزامن مع ذكرى ميلاده، الّذي صادف يوم الاثنين 1 أغسطس/ آب الجاري.

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وأكمل سلمان الفرج عامه الـ33، وهو أحد أبناء نادي الهلال الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2008.

وقال سلمان الفرج عبر حسابه في تويتر: "‏وصلني تيشيرت ‎برشلونه موقع من اللاعبين وذلك هدية بمناسبة يوم ميلادي ..وبدوري سأقوم بإهداءه لأحد متابعيني .. وسيكون الاختيار عشوائيا يوم غد من الردود بإذن الله".

وأثارت تغريدة الفرج ردود فعل واسعة بين المغردين، إذ تفاعل بعضهم من خلال تداول خبر انتقال سلمان الفرج إلى صفوف برشلونة الإسباني، وقال أحد المغردين، على سبيل المزاح: "‏سلمان الفرج يوقع مع برشلونة ٣ سنوات".

وأعرب البعض الآخر عن رغبتهم بالحصول على قميص اللاعب مع فريقه الهلال، بعيدا عن قميص الفريق الكتالوني، إذ كتب مغرد: "‏‎‎ماودنا تشيرت برشلونة ودنا تشيرتك"، وغرد متابع: "‏‎‎ابغا التيشيرت حقك بتوقيعك يا كابتن ما ابغى برشلونه".

يذكر أن سلمان الفرج قد لعب 291 مباراة مع الأزرق الهلالي، بمختلف المسابقات، سجل من خلالها 23 هدفا وصنع مثلهم.

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