في ذكرى ميلاده.. سلمان الفرج يثير ردود فعل واسعة بـ"قميص" برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار اللاعب السعودي سلمان الفرج ردود فعل واسعة، في تويتر، بالتزامن مع ذكرى ميلاده، الّذي صادف يوم الاثنين 1 أغسطس/ آب الجاري.

وأكمل سلمان الفرج عامه الـ33، وهو أحد أبناء نادي الهلال الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2008.

وقال سلمان الفرج عبر حسابه في تويتر: "‏وصلني تيشيرت ‎برشلونه موقع من اللاعبين وذلك هدية بمناسبة يوم ميلادي ..وبدوري سأقوم بإهداءه لأحد متابعيني .. وسيكون الاختيار عشوائيا يوم غد من الردود بإذن الله".

وصلني تيشيرت #برشلونه موقع من اللاعبين وذلك هدية من @OPPOSaudi بمناسبة يوم ميلادي .. وبدوري سأقوم بإهداءه لأحد متابعيني .. وسيكون الاختيار عشوائياً يوم غدٍ من الردود بإذن الله 💙🙏🏻 https://t.co/MIuk7bTkz5

وأثارت تغريدة الفرج ردود فعل واسعة بين المغردين، إذ تفاعل بعضهم من خلال تداول خبر انتقال سلمان الفرج إلى صفوف برشلونة الإسباني، وقال أحد المغردين، على سبيل المزاح: "‏سلمان الفرج يوقع مع برشلونة ٣ سنوات".

وأعرب البعض الآخر عن رغبتهم بالحصول على قميص اللاعب مع فريقه الهلال، بعيدا عن قميص الفريق الكتالوني، إذ كتب مغرد: "‏‎‎ماودنا تشيرت برشلونة ودنا تشيرتك"، وغرد متابع: "‏‎‎ابغا التيشيرت حقك بتوقيعك يا كابتن ما ابغى برشلونه".

يذكر أن سلمان الفرج قد لعب 291 مباراة مع الأزرق الهلالي، بمختلف المسابقات، سجل من خلالها 23 هدفا وصنع مثلهم.