"ما بيهزرش".. أبرز ردود الفعل بعد فوز الزمالك على بيراميدز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الزمالك على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في قمة مباريات الجولة الـ 28، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وانفرد الزمالك بصدارة سلم الترتيب بـ 66 نقطة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 59. وأثار فوز الزمالك ردود فعل واسعة، إذ أشاد رياضيون وإعلاميون ومغرّدون بمستوى الفريق ومدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله عبر حسابه في تويتر: "‏الزمالك ما بيهزرش.. عاوزها يعني عاوزها مبروك لكل عشاق لون السلام".

وكتب المحلل الفني خالد بيومي: "‏الفارق بين فيريرا وتاكيس زي الفارق بين سياره آخر موديل وسيارة موديل 50".

وغرّد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: "‏الزمالك مع فيريرا.. ممتع في واقعيته.. منظم إلى حد مرعب.. لا يتوقف.. لا يخسر.. لا يخشى أحدا.. خطوات واسعة مستحقة يقطعها الملكي الأبيض نحو الاحتفاظ بلقب الدوري.. مكسب كبير بثلاثية نظيفة مستحقة على بيراميدز".

وقال المدرب محمود فايز: "‏مبروك الرجولة والروح والحماس والتكتيك والرغبة المتوحشة لكل لاعبي الزمالك وجهازه الفني والطبي والإداري أمام أقوى سكواد في مصر عن جداره واستحقاق".

وكتب الإعلامي يحيى حمزة: "‏فيريرا بيقدم مع الزمالك دروس مجانية في فنيات كرة القدم.. ماتش الدوري".