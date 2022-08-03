4 دول تتقدّم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.. هل يعود إلى موطنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدّمت الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي بملف مشترك، لاستضافة كأس العالم، نسخة 2030.

وتأمل قارة أمريكا الجنوبية باحتضان المونديال في الذكرى المئوية للبطولة، وإعادته إلى موطنه، إذ استضافت الأوروغواي النسخة الأولى، عام 1930، وحينها تُوّجت باللقب.

وسبق لتشيلي وأن استضافت كأس العالم عام 1962، وكذلك الأرجنتين عام 1978.

واختارت الدول اللاتينية المرشحة ملعب "سنتيناريو" في "مونتيفيديو" لإعلان ترشحها، بهدف التمكّن من إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 على الملعب ذاته، وهو الّذي احتضن نهائي 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين.

وقال رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم، أليخاندرو دومينغيس، عبر حسابه في تويتر: "في الوقت الّذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، أمريكا الجنوبية".

وكان وزير الرياضة في الأوروغواي، سيباستيان باوسا، قد أقترح أن يطلق على نسخة مونديال 2030 تسمية: "كأس العالم للذكرى المئوية 2030".

وقال سيباستيان باوسا: "يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".

ويذكر أن الملف الأمريكي الجنوبي المرشح لاستضافة مونديال 2030، سيواجه ملفاً مشتركاً لإسبانيا والبرتغال، اللتين أعلنتا عنه في يونيو/ حزيران 2021.