دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفياً، الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل فرع القلعة البيضاء الجديد بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية، مُشيراً إلى أن الزمالك سيكون أغنى نادٍ في مصر.

ويطمح الزمالك إلى إنشاء ملعب جديد خاص به في الفرع الجديد، يتسع لـ 45 ألف مشجع، ليكون أول نادي مصري يمتلك ملعب خاص باسمه.

وقال منصور عبر موقع نادي الزمالك: "جلسنا مع شركة المقاولات وبنك مصر، لعمل خطة بداية العمل في فرع النادي بالسادس من أكتوبر".

وأضاف منصور: "ستكون هناك فرصة للأعضاء الجدد في تقسيط العضويات الخاصة بفرع 6 أكتوبر، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بحضور مندوب من بنك مصر في إدارة الاشتراكات".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "ستكون هناك تخفيضات لأول 5 آلاف عضو، وبعدها سيتم فتح عضويات الفرع الرئيسي بـ 500 ألف جنيه للعضوية، ولن نكون أقل من أيّ ناد آخر"، حسب قوله

وكشف منصور أن "أول ٥ آلاف عضوية ستكون قيمتها مليار جنيه وثاني 5 آلاف عضوية ستتضاعف الأرقام، سنكون أغنى نادي" في مصر"، حسب تعبيره.

وأتمّ منصور: "قادرون على التعاقد مع أيّ لاعب، حتّى لو من نادي ريال مدريد الإسباني"، على حد قوله.

يعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما توّج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي، منذ أسابيع.