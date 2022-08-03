بوكيتينو يوضح حقيقة تدخل كيليان مبابي لإقالته من باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إن النجم الفرنسي كيليان مبابي "لم يكن صاحب الكلمة العليا" في إقالته من تدريب نادي باريس سان جيرمان.

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق، أن مبابي طالب إدارة الفريق بإقالة بوكيتينو، وتعيين مدربا بديلا له.

وأنهى باريس سان جيرمان عقده مع بوكيتينو في يوليو/ تموز الماضي، بعد 18 شهرا على تعيينه، ليخلفه في المنصب كريستوف غالتيير.

وذكر بوكيتينو لبوابة "إنفوبي" الإخباري الأرجنتيني: "ما أعرفه جيدا هو أن باريس سان جيرمان بذل قصارى جهده للحفاظ والإبقاء على كيليان، وأنا اتفق مع ذلك تماما".

وقال ماوريسيو بوكيتينو: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وأعتقد أن باريس استخدم كل ما لديه من موارد للإبقاء عليه".

وتابع: "لا أعتقد أن كيليان كان الشخص الذي قام بصياغة المشروع الجديد، من قام بذلك إدارة النادي متمثلة في رئيسها ناصر الخليفي، وأولئك الذين اعتقدوا أن تجديد المشروع هو الشيء المناسب جدا".

وأوضح ماوريسيو بوكيتينو: "ميسي الأفضل في العالم، لا شك في ذلك، ومن الواضح أن مبابي مرشح لنيل هذا الشرف في المستقبل، كما أن هناك نيمار يُعتبر أحد أفضل اللاعبين حاليا".

وتابع بوكيتينو: "هناك فرق مثل ليفربول أو مانشستر سيتي تثق في المشاريع طويلة الأجل والّتي تمنحك الإمكانية، ولكن في باريس كان الأمر مختلف".

وقال: "المنافسات المحلية في فرنسا لا تنال الأهمية، بل فقط دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء يجب تغييره في الفريق".

يذكر أن بوكيتينو قاد باريس في 84 مباراة، حقق الفوز في 55 مباراة مقابل الخسارة في 14، وتعادل في 15.

وحصد ماوريسيو بوكيتينو (50 عاما) 3 ألقاب مع الفريق، هي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر، إلا أنه أخفق في بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.